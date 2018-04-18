В московском ТЦ нашли тела двух мужчин

В туалете торгового комплекса на Щукинской улице в Москве были обнаружены тела двух мужчин со следами инъекций на руках, сообщает Следственный комитет.

Специалисты провели визуальный осмотр тел, признаки насильственной смерти не зафиксированы, следует из сообщения ведомства в «ТамТам».

Назначены необходимые судебно-медицинские исследования.

Напомним, в феврале на чердаке одного из столичных жилых домов нашли мумию.