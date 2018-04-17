Мимо Земли пролетел астероид, похожий на Тунгусский метеорит

В воскресенье, 15 апреля, рядом с Землей пролетел крупный астероид, которому присвоили обозначение 2018 GE3.

Как сообщает Space.com, размер астероида составляет от 48 до 110 метров. 2018 GE3 приблизился к Земле на 192 тыс. километров, что равно примерно половине расстояния от нашей планеты до Луны.

По размеру 2018 GE3 в несколько раз превосходит упавший недалеко от Челябинска в феврале 2013 года астероид, и сопоставим с упавшим в 1908 году на Землю Тунгусским метеоритом.

Отмечается, что астрономы сумели обнаружить 2018 GE3 лишь за 21 час до момента максимального сближения с Землей.

Asteroid 2018 GE3 flew past us today, half the distance to the Moon. Around 50-100 m in diameter, it was several times the 2013 Chelyabinsk meteor, around the size of the 1908 Tunguska event ~ easily enough to destroy a city. We had less than a day's warning. (Michael Jager) pic.twitter.com/kElrxBiUoB — Andrew Rader (@marsrader) 16 апреля 2018 г.

В феврале автор книги «Метеориты России», геолог Сергей Колисниченко рассказал, что упавший в 2013 году в Челябинской области метеорит был размером с шестиэтажный дом.