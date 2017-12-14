Результаты ракетного удара привели к передислокации «Панцирей» в Сирии

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17 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии

По словам российского Генштаба, комплекс «Панцирь-С1» показал в Сирии почти стопроцентную точность: 25 противоракет поразили 23 целиФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Уже несколько дней и российское Минобороны, и Пентагон выдают прямо противоположные заявления об эффективности удара стран Запада по Сирии. Сообщения России о десятках сбитых «Томагавков» в Пентагоне и вовсе назвали дезинформацией. Чья версия ближе к правде и существуют ли способы точно понять, была ли сбита ракета? Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Сергей Лукьяненко, писатель
Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна. «А погуглить?» – восклицаю я. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Результаты ракетного удара привели к передислокации «Панцирей» в Сирии

             17 апреля 2018, 18:22
          Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Правительственные сирийские войска усилили зенитно-ракетными комплексами «Панцирь-С1» ряд позиций, где ранее находились системы ПВО С-200 и С-125.

          Об этом сообщает Telegram-канал Directorate-4, публикуя фотографии самих комплексов и спутниковые снимки.

          «Панцирями» усилены позиции С-200 на базе 159-го полка войск ПВО в 40 км юго-восточнее Дамаска и позиции С-125 на базе ПВО у города Хомс.

          Судя по всему, причиной стали показатели различных российских систем ПВО в Сирии. «Панцирь», по данным российского Минобороны, показал наибольшую точность из всех использованных при ударе западными странами по САР ЗРК. Так, из «Панциря» было выпущено 25 ракет, которые поразили 23 цели. С-125 – выпущено 13, поразили пять целей. С-200 – выпущено восемь ракет, целей не поразили.

          Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала победу сирийских ПВО над американскими ударными ракетами.


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