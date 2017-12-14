Результаты ракетного удара привели к передислокации «Панцирей» в Сирии

Правительственные сирийские войска усилили зенитно-ракетными комплексами «Панцирь-С1» ряд позиций, где ранее находились системы ПВО С-200 и С-125.

Об этом сообщает Telegram-канал Directorate-4, публикуя фотографии самих комплексов и спутниковые снимки.

«Панцирями» усилены позиции С-200 на базе 159-го полка войск ПВО в 40 км юго-восточнее Дамаска и позиции С-125 на базе ПВО у города Хомс.

Судя по всему, причиной стали показатели различных российских систем ПВО в Сирии. «Панцирь», по данным российского Минобороны, показал наибольшую точность из всех использованных при ударе западными странами по САР ЗРК. Так, из «Панциря» было выпущено 25 ракет, которые поразили 23 цели. С-125 – выпущено 13, поразили пять целей. С-200 – выпущено восемь ракет, целей не поразили.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала победу сирийских ПВО над американскими ударными ракетами.