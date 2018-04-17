Школьница из Тольятти умерла после визита в фитнес-клуб

СУ СКР по Самарской области начало проверку по факту смерти 11-летней девочки в Тольятти.

По имеющимся данным, в субботу вечером 11-летняя девочка потеряла сознание в фитнес-клубе в Автозаводском районе Тольятти, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Самарской области.

Девочка была в фитнес-клубе с родителями. Она была доставлена в больницу, где умерла. Следственные органы начали проверку. «Причина смерти пока не установлена, судебно-медицинская экспертиза. Признаков насильственной смерти нет», – сообщила представитель СУ СКР.

Напомним, в феврале в Татарстане скончался 11-летний мальчик после того, как получил травму головы во время спарринга на тренировке по борьбе. В декабре 16-летняя девочка потеряла сознание на уроке физкультуры, затем умерла в больнице. В октябре 2017 года на заседании в Совете Федерации министр образования и науки Ольга Васильева сообщила, что на уроках физкультуры в 2016–2017 учебном году в России погибли 211 школьников.