ФИФА начала расследование «выкриков расистского характера» на матче России и Франции

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе, бывший капитан российской сборной Алексей Смертин прокомментировал дело, которое ФИФА завела из-за якобы расистских выкриков на товарищеском матче Россия – Франция.

«ФИФА уведомила Российский футбольный союз (РФС) о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге», – сказал Смертин, передает «Спорт-Экспресс».

По его словам, РФС готов принять в расследование активное участие, уже ведется внутреннее расследование. «Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам. Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России», – добавил Смертин.

В марте Международная федерация футбола начала собирать информацию о якобы проявлениях расизма российскими болельщиками во время матча между сборными России и Франции.

Ранее сообщалось, что фотограф Agence France-Presse обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе в адрес игрока сборной Франции Усмана Дембеле. Также утверждалось, что в адрес Поля Погба были слышны «уханья» на 73-й минуте игры.