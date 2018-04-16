Объявлены окончательные итоги выборов президента Черногории

Лидер правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Черногории Мило Джуканович после подсчета 100% бюллетеней побеждает на выборах президента страны.

По данным государственной избирательной комиссии, он набирает 53,9% голосов, передает РИА «Новости».

Главный конкурент Джукановича на прошедших выборах – выдвиженец оппозиционных партий «Демократический фронт», «Демократы», Социалистической народной партии и URA Младен Боянич получает свыше 33,4%.

Ранее в понедельник сообщалось, что бессменный лидер Черногории на протяжении последних 27 лет Мило Джуканович стал победителем первого тура президентских выборов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, на какие ухищрения идет режим Джукановича, чтобы дискредитировать оппозицию, выступающую против вступления Черногории в НАТО, а также о том, что Косово при попустительстве ЕС идет к новой войне с Сербией.