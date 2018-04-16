США припугнули Италию «серьезными последствиями» за снятие санкций с России

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что у Италии могут быть проблемы в отношениях с Евросоюзом, если она в одностороннем порядке снимет санкции с России.

«Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий», – передает его слова РИА «Новости».

Волкер напомнил, что ограничения в отношении Москвы – не итальянские, а европейские меры. Поэтому одностороннее решение Италии на этот счет может привести к серьезным проблемам в отношениях с Евросоюзом.

Кандидатом на пост главы будущего правительства Италии от правоцентристских сил является лидер итальянской партии «Лига» Маттео Салвини, который неоднократно жестко критиковал антироссийские меры. Он неоднократно говорил, что в случае, если получит пост премьера, то потребует снятия санкций с Москвы.

В связи с этим Италии предрекают роль главного сторонника России в ЕС и превращение в «крупнейшую русофильскую демократию в Европе».