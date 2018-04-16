ФАС завела дело против «АвтоВАЗа»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении концерна «АвтоВАЗ», сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении на сайте ФАС говорится, что в ходе проверки служба выявила признаки координации экономической деятельности его уполномоченных дилеров по проведению техобслуживания автомобилей.

«Они усматриваются в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчета стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале», – сообщили в ФАС.

В середине февраля сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» в 2017 году увеличила прибыль на 22%, однако осталась в убытке.

В начале того же месяца гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что главные акционера ПАО «АвтоВАЗ» подыскивают кандидатуру на смену действующему президенту Николя Мору.