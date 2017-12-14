Кончита Вурст призналась, что больна ВИЧ

Победительница конкурса «Евровидение-2014» – «бородатая женщина» Кончита Вурст, под псевдонимом которой выступает австрийский певец Том Нойвирт, решила рассказать общественности о своем положительном ВИЧ-статусе.

«Пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом», – написала Вурст на своей странице в Instagram.

По словам Нойвирта, «это не имеет никакого значения для общества», однако его бывший друг угрожает, что расскажет об этом широкой общественности.

«Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь», – написала Кончита Вурст.

Агент певца Рене Берто подтвердил подлинность заявления Нойвирта, добавив, что «артист этим все сказал», передает ТАСС со ссылкой на австрийское издание Der Standard.

Напомним, в феврале прошлого года Том Нойвирт, ставший известным благодаря образу Кончиты Вурст, объявил о желании снова стать мужчиной.