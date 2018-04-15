Позиция премьера Чехии по Сирии стала противоположной после беседы с Земаном

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном изменил свою позицию по вопросу ракетного обстрела Сирии западной коалицией.

«Было бы лучше, если бы удар [по Сирии] был нанесен при получении соответствующего мандата от Совета Безопасности ООН», – передает ТАСС заявление Бабиша, с которым чешский премьер выступил в воскресенье.

При этом в субботу Бабиш заявлял, что «удар по сирийскому режиму, который с применением химического оружия совершает нападения на гражданское население, был неизбежен».

Кроме того, чешский премьер-министр раскритиковал заявление главы минобороны республики Карлы Шлехтовой и главы МИД Мартина Стропницкого. По его словам, они поспешили выступить с однозначной оценкой удара по Сирии. Бабиш отметил, что министры «соревновались, кто ранее выступит с заявлениями». Он добавил, что их заявления не являются выражением позиции всего чешского правительства.

Премьер Чехии также призвал к дипломатическому урегулированию сирийского конфликта при сотрудничестве, прежде всего, России, ЕС, США, Турции и Израиля.

Президент Чехии Милош Земан ранее в воскресенье раскритиковал первую реакцию чешских властей, назвав ее «близорукой». Он напомнил министрам, что «чешские политики должны выражать чешские интересы», а не американские, британские или французские. Сам Земан осудил осуществляемый американцами и их союзниками «ковбойский проект» в Сирии.