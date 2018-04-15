Президент Чехии раскритиковал «ковбойский проект» в Сирии

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Кисляк назвал новый феномен, ухудшающий отношения России и США

Сергей Кисляк считает, что Трамп скорректировал свои взгляды на гонку вооруженийФото: Станислав Красильников/ТАСС
«Удар по Сирии главным образом был вызван желанием показать, доказать, что США еще что-то значат. Хотя способ доказывания явно относится к негодным средствам», – заявил газете ВЗГЛЯД наш бывший посол в Вашингтоне, сенатор Сергей Кисляк. По его мнению, одним из последних центров силы внутри американского истеблишмента, с которым россияне еще могут договориться, как ни странно, стал Пентагон. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько-то». А факт остается: удар ракетами трех стран был нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

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      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Президент Чехии раскритиковал «ковбойский проект» в Сирии

          15 апреля 2018, 20:31

          Текст: Ольга Никитина

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          Ракетный удар Великобритании, США и Франции по Сирии продемонстрировал лишь глупость западной политики, заявил президент Чехии Милош Земан.

          «Это глупость. Вот самое сдержанное [слово], которое могу сказать по этому поводу», – передает ТАСС заявление Земана, прозвучавшее в интервью пражской радиостанции «Фреквенце 1».

          По словам чешского президента, Запад «невообразимым образом разрушил Ближний Восток». В этой связи он вспомнил о вторжении в Ирак под предлогом наличия в этой стране оружия массового поражения, что в итоге не подтвердилось. «Мы не извлекли урока из этой операции, при которой погибло много граждан, включая американских солдат», – заметил Земан.

          Второй «глупостью» Запада Земан назвал политику в Ливии. «Благодаря этому вмешательству там сейчас нет правительства и через ливийскую территорию проходят пути нелегальных беженцев в Европу», – сказал Земан.

          Удар США, Великобритании и Франции по целям в Сирии, по мнению чешского лидера, может в значительной степени дестабилизировать налаживающуюся ситуацию в этой стране. Земан напомнил, что в Сирию стали возвращаться беженцы, но «ковбойский проект тормозит это возвращение».

          Кроме того, подчеркнул Земан, удар по Сирии совершен в нарушение сформировавшихся международных норм. «Мое мнение однозначно: военная атака на любую страну может быть осуществлена только при получении соответствующего мандата Совета Безопасности ООН», – заявил чешский лидер, добавив, что единственным исключением может быть удар по исламистам, как это было в Афганистане. «Это не подходит в случае с Сирией», – отметил глава республики.

          Он также подверг критике заявления премьер-министра, глав Минобороны и МИД Чехии о поддержке республикой удара по Сирии, которые они сделали в субботу после поступления в Прагу первых сообщений с Ближнего Востока. Земан сообщил, что свое мнение он уже передал главе правительства Андрею Бабишу. Первую реакцию чешских властей Земан назвал «близорукой».

          «Считаю первую реакцию премьера близорукой. Чешские политики должны выражать чешские интересы. Вы министры Чехии, а не США, Великобритании или Франции», – подчеркнул Земан.

          В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства. Провал удара западной коалиции по Сирии окрестили началом заката военной гегемонии США.


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