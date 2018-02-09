Орбакайте рассказала о праздновании дня рождения Пугачевой

Кристина Орбакайте рассказала, как семья готовилась к празднованию 69-летия Аллы Пугачевой.

«Готовиться можно к сольным концертам, а тут все идет своим чередом, ничего специально не делаем. Какие-то подарки, конечно, покупаем, но все очень практичное», – призналась Орбакайте, слова которой приводят «Дни.ру».

«У мамы бодрое настроение, дата отличная, словом, все хорошо», – рассказала она.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 8 Фев 2018 в 10:55 PST

Кристина отметила, что у них большая семья и много дней рождений. «Но я очень рада, что 15 апреля мы соберемся все вместе, чтобы поздравить маму», – сказала Орбакайте.

Она призналась, что не знает, будет ли в этот раз компания друзей большой. «Алла Борисовна всегда хочет праздновать узким кругом, но он почему-то всегда в течение нескольких дней или часов всегда сильно расширяется», – рассказала Орбакайте.

По ее словам, специальной темы для праздничного вечера не планируется. Подобный праздник семья Примадонны обычно устраивает в первое воскресенье весны. «У мамы уже много лет [в такие дни] проходит тематическая вечеринка, когда много цветов, яркие костюмы. А с днем рождения и так все понятно», – рассказала Кристина Орбакайте.

В воскресенье Алла Пугачева отмечает 69-й день рождения. Первый канал изменил традиционный эфир – весь день будут идти фильмы, концерты, передачи с участием Примадонны.