Трамп назвал замечательным «военным термином» выражение «миссия выполнена»

Ракетные удары по Сирии были нанесены «настолько идеально», что СМИ смогли придраться лишь к прозвучавшему из уст американского президента выражения «миссия выполнена», заявил Дональд Трамп.

«Операция в Сирии совершена настолько идеально, с такой точность, что фейкньюс СМИ (распространяющие лживые новости – прим. ВЗГЛЯД) могли унизить [меня] только за использование выражения «миссия выполнена», – посетовал Трамп в Twitter.

«Я знал, что они прицепятся к нему, но оно показалось мне настолько замечательным военным термином, что должно было вновь вернуться. Используйте почаще!» – призвал американский президент своих подписчиков.

Напомним, Трамп похвастался успешным результатом военной операции в Сирии, использовав выражение «миссия выполнена», которое затем растиражировали американские СМИ. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему ракетный удар по Сирии стал поражением для США.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийскими ПВО. Атака была отбита советскими ракетами 70-х годов производства.