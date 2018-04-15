В ТЦ Калининграда обвалился потолок

В торгово-развлекательном центре «Европа» в Калининграде обвалился декоративный потолок, сообщил руководитель главного управления МЧС России по области Алексей Баранов.

Баранов сообщил РИА «Новости», что в результате происшествия никто не пострадал, на месте работала региональная оперативно-спасательная группа.

Очевидцы сообщили, что сначала на посетителей посыпалась штукатурка, потом отлетел весь подвесной потолок. Жители Калининграда рассказывают, что в этой части ТЦ шел ремонт. Они подтверждают, что в результате обвала потолка пострадавших нет, работа торгового центра приостанавливалась на время.

Местное издание «Клопс.ру» сообщает, что штукатурка на потолке стала обваливаться, когда по этажу шла девушка с ребенком. «Они отбежали, и весь переход рухнул. Сейчас полностью закрыли весь магазин и запретили фотографировать», – рассказал изданию очевидец.

В начале апреля торговый центр в Самаре эвакуировали из-за сильного пожара.