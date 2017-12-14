Умер режиссер Тавиани

В Риме на 89-м году жизни умер итальянский режиссер и сценарист Витторио Тавиани, сообщает ANSA.

Тело Тавиани решено кремировать, похороны пройдут в узком семейном кругу, передает RT.

Тавиани снимал все фильмы вместе с младшим братом Паоло, которому сейчас 86 лет. Самые известные картины братьев – «Отец-хозяин», отмеченный в 1977 году «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, и «Цезарь должен умереть», которая получила в 2012 году «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

Накануне скончался знаменитый чешский и американский режиссер Милош Форман, ему было 86 лет.