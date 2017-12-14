Умер режиссер Милош Форман

Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман скончался в США на 87-м году жизни, сообщают американские СМИ.

Как пишет издание Hollywood Reporter, жена режиссера Мартина сообщила, что Форман скончался после недолгой болезни. Менеджер режиссера подтвердил факт смерти, передает РИА «Новости».

Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году. В 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма, а потом переехал в США. Режиссер является двукратным лауреатом премии «Оскар» за фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей».