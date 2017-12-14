Умер режиссер Милош Форман

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НОВОСТЬ ЧАСА:Генштаб оценил действия сирийской ПВО
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Назван лучший ответ России на новые санкции США
Путин знает тайну главного оружия Трампа
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»
Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании?Идет в сенат. Дает показания. Что делает Павел Дуров, когда российская власть напоминает ему о своем существовании? Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
НАТО провело учения вблизи российских границ
В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с РоссиейПодробности...
На Крымском мосту начали укладывать асфальт
На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 смПодробности...
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Французская полиция жестко разогнала экоактивистов
Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республикиПодробности...
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