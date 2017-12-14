Стало известно о новых британских санкциях против российского бизнеса

Власти Великобритании скоро введут масштабные финансовые меры против российских бизнесменов, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе британского премьера.

«В скором времени вы увидите масштабные действия по введению финансовых мер против российских олигархов в Великобритании», – передает его слова РИА «Новости».

Sunday Times отмечает, что сама премьер Тереза Мэй заявила, что Лондон изучает все варианты действий в отношении размещенных в стране «незаконных финансов» российских бизнесменов и чиновников.

В конце марта стало известно, что в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон выдал ордера на арест «российского имущества сомнительного происхождения».

Мэй ранее пригрозила заморозить государственные счета России, если будет доказана их возможная угроза для жизни и имущества британских граждан. Заявление было сделано одновременно с сообщением о том, что из Великобритании высылаются 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля.