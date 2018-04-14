В Сирии назвали цель ударов стран Запада

Западные страны нанесли удар по исследовательскому центру, а не военному объекту, сообщил депутат народного совета Сирии Маха Шбиб.

«Они ударили гражданскому объекту. Это не военный объект. Атаковали исследовательский центр», – сказал Шбиб.

Он добавил, что «агрессия со стороны трех государств никак не повлияет на реалии происходящего на земле, а также на политической арене», так как ««война против Сирии и так продолжается», и «сирийский народ явно победил» – за семь лет агрессии «ни Трамп, ни какие-либо страны не смогли сломать сирийский народ», передает РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что сирийские ПВО смогли дать отпор западным крылатым ракетам.

Тем временем в Министерстве обороны России сообщили, что всего Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет класса «воздух-земля» по военным и гражданским объектам в Сирии.

Однако сирийская армия ПВО вела противовоздушный бой, и значительная часть ракет была сбита на подлете к целям.

Отмечается, что удар был совершен с двух кораблей США из Красного моря, тактической авиацией над Средиземным морем и бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.