В Госдуме сравнили удары по Сирии с нападением Гитлера на Советский Союз

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа преступником и «Адольфом Гитлером номер два» за то, что он отдал приказ о нападении на спящую Сирию, как когда-то Гитлер напал на Советский Союз.

«Он (Трамп) преступник – это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз», – сказал Шерин, слова которого передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что нанося удары по Сирии, США нарушают все международные нормы.

«Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия», – сказал Шерин.

«То есть все, что мы сделали, все средства, которые были вложены, все силы, усилия сегодня просто пытаются помножить это все на ноль и просто поставить Россию на колени», – добавил депутат.

Напомним, в ночь на субботу Трамп в телевизионном обращении объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В столице Сирии раздались взрывы. Заработала сирийская система ПВО.