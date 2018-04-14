НАТО объявило Газпром угрозой безопасности Запада

Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, говоря о рисках безопасности странам Запада, поставила в один ряд российский Газпром и опасность применения химического, биологического и ядерного оружия.

Гетемюллер призвала страны Запада «для сдерживания и защиты от гибридных или асимметричных угроз» «быть более осведомленными и бдительными», а также «устойчивыми к нападениям», передает РИА «Новости».

Среди задач она перечислила «борьбу с дезинформацией и пропагандой», кибератаками, усиление взаимодействия в разведывательной сфере и обмене информацией.

«Мы должны в эти дни обратить внимание на вопрос устойчивости к химическим, биологическим, радиологическим, ядерным (рискам)», – заявила Гетемюллер.

«Мне кажется, сложно переоценить серьезность этого вопроса в киберпространстве – защиту против атак, энергобезопасность, борьбу с доминированием того или иного субъекта, такого как Газпром, и, неприятно признать, речь идет также о реагировании на химические, биологические, радиологические и ядерные (риски)», – заявила заместитель генсека НАТО.

Напомним, накануне британские СМИ обвинили Брюссель в сговоре с Газпромом. Ранее ЕК заявила о заверениях России сохранить транзит газа через Украину после 2019 года.