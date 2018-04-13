В центре Киева устроили стрельбу из гранатомета

В Киеве здание компании «Киевгорстрой» обстреляли из противотанкового гранатомета, сообщают СМИ.

Инцидент произошел ночью в центре украинской столицы. Снаряд попал в отдел продаж, рядом с которым расположен ресторан, тоже получивший повреждения, передает «Громадське ТВ».

Тубус гранатомета со спиленными номерами обнаружен на месте происшествия.