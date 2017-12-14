СМИ: Обострение в Сирии поставило пять конкурирующих стран в новое положение

Ситуация в Сирии значительно усложнилась в связи с последними событиями в Восточной Гуте. Все пять стран, конкурирующих на территории этого государства, находятся в новом положении, пишет американский журнал Time.

Президент США Дональд Трамп в марте заговорил о скором выводе войск из САР, однако в связи с последними событиями заявил, что Россия и Иран несут ответственность за «химатаку» в Восточной Гуте и пригрозил ракетными ударами, напоминает журнал Time.

Издание считает, что следует ожидать прямого военного ответа со стороны США в короткие сроки. Однако это не позволит США справиться со своей другой головной болью в Сирии: необходимостью защитить союзников-курдов на севере Сирии, не допустив крушения отношений с Турцией. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает борьбу с курдами как способ укрепить свои позиции внутри Турции в преддверии президентских выборов, отмечает издание. Ради этого он даже готов забыть о конфликте с президентом Сирии Башаром Асадом.

Россия в Асаде видит возможность сохранения военно-морской базы в Тартусе, пишет Time. В долгосрочной перспективе Россия ищет в Сирии долгосрочного сильного партнера на Ближнем Востоке. Time считает, что пока россияне в Сирии не подвергаются непосредственному риску из-за «агрессивных действий» Асада, президент России будет поддерживать лидера САР.

У Ирана в Сирии гораздо более амбициозная стратегия, пишет издание. Тегеран надеется получить лакомый кусочек в виде энергетических контрактов в этой стране и контрактов по восстановлению Сирии после окончания гражданской войны. Кроме того, Ирану нужен лояльный торговый партнер в случае провала ядерной сделки. Также Сирия для Тегерана – это форпост в регионе, где у Ирана много врагов.

Саудовская Аравия же воспринимает конфликт в Сирии как часть противостояния с шиитским Ираном. Эр-Рияд финансирует повстанческие группировки, которые выступают против Асада, отмечает Time. Власти Саудовской Аравии против вывода американских войск из Сирии, что может привести к усилению регионального влияния Ирана.

Ранее газета ВЗГЛЯД также рассказал о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.