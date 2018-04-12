Скандальный фильм Серебренникова попал в конкурсную программу Канн

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в конкурсную программу 71-го Каннского фестиваля, сообщил гендиректор фестиваля Тьерри Фремо.

Фремо заявил также, что Серебренников получит приглашение лично представить на смотре свою новую картину, передает ТАСС.

В России Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств. Ранее в четверг следствие ходатайствовало о продлении этой меры пресечения до 19 июля. Каннский фестиваль в этом году будет проходить с 8 по 19 мая.

Ежегодно в мае в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире – Международный Каннский кинофестиваль, передает РИА «Новости».

Жюри фестиваля в этом году возглавит обладательница многочисленных международных кинопремий австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Напомним, ранее лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что видел сценарий фильма режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «Лето», но считает его «лживым от начала и до конца».

Сооснователь группы «Кино» музыкант Алексей Рыбин сообщил режиссеру фильма «Лето» Кириллу Серебренникову, что он против использования своего образа в картине о Цое из-за расхождений в представлениях о морали.