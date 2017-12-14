Британские СМИ выяснили, смогут ли С-400 остановить «Томагавки»

В отличие от прошлогоднего обстрела США сирийской базы Шайрат, Россия, похоже, в этот раз готова использовать все свои возможности. И если Трамп запустит по объектам в Сирии «Томагавки», то им предстоит столкнуться со столь современной и сложной системой ПРО, с какой они еще никогда не сталкивались, – российской С-400, вполне способной сорвать удар, подчеркнула британская газета The Telegraph.

Обещание Дональда Трампа нанести ракетные удары по Сирии вопреки предупреждениям со стороны России может привести к столкновению двух сложнейших систем вооружения в мире, отметила The Telegraph. США наверняка осуществят удар ракетами дальнего действия «Томагавк», которые уже использовались для обстрела сирийской базы Шайрат в апреле прошлого года в ответ на химатаку в Хан-Шейхуне. Повторится, скорее всего, и прошлогодняя тактика нанесения ударов, полагает газета.

У Сирии есть системы ПВО, но единственные, которые могут представлять серьезную угрозу для самолетов США и коалиции, – это российские. Если американцы пошлют самолеты для нанесения ударов по сирийским базам, то рискуют их потерять, если только не ударят предварительно по российским системам ПВО, что приведет к потерям у русских, указало издание.

Поэтому использование «Томагавков» – лучший способ атаковать ВВС Асада, не спровоцировав серьезную военную эскалацию между США и Россией. Этим ракетам не страшны большинство обычных радиолокационных и противовоздушных средств. В обстреле базы Шайрат каждая ракета была запрограммирована на конкретную цель, включая контрольную башню, заправочные станции для самолетов, склады боеприпасов, системы противовоздушной обороны и радиолокационные установки. Такие же ракеты США использовали на протяжении уже почти трех десятилетий в Ираке, Косово, Афганистане и Ливии. Но они никогда не сталкивались со столь современной и сложной системой ПРО, как С-400, предупредил The Telegraph.

Система ПРО С-400 – это российская техника высокого уровня, которая способна сорвать удар, однако она ранее не была испытана на практике. Официально Россия никогда не применяла ее, хотя, по утверждению Москвы, она является одной из самых передовых в мире, напомнило издание. Во время прошлогоднего удара США по сирийской базе русские решили не задействовать ПВО, возможно, учитывая тот факт, что Россия имеет гораздо меньший арсенал ракет, нежели США, указала газета.

Однако теперь Россия, похоже, готова использовать все свои возможности, и предстоящее столкновение между «Томагавками» Трампа и системой С-400 Путина может радикально изменить дальнейшую военную стратегию как Вашингтона, так и Москвы, подчеркнула The Telegraph.

С-400 представляет собой последнее поколение все более совершенных систем ПРО и может взять в качестве цели десятки вражеских самолетов одновременно на расстоянии до 250 миль. И хотя расстояние, необходимое для перехвата ракет, короче – около 75 миль – ракеты С-400 могут лететь со скоростью тысячу метров в секунду и поражать низколетящие, всего на нескольких метрах над уровнем моря, цели. «Они идеально подходят для убийства «Томагавков», – подчеркнуло издание.

Однако американские командиры в ответ могут выпустить большее число «Томагавков», нежели их может отразить С-400, отмечают эксперты. «Система обладает достаточной мощностью для сбивания отдельных ракет, но ее довольно легко «утопить» с точки зрения количества необходимых перехватчиков», – заявил в комментарии The Telegraph сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании Джастин Бронк.

Он подчеркнул, что прошлогодний удар по «Шайрат», когда было выпущено около 60 «Томагавков», «далеко превысил пределы ракетной мощности С-400».

Собеседник издания, между тем, указал, что НАТО воспринимает С-400 весьма серьезно. Систему боятся и в Европе. Так что, если бы она показала неспособность остановить значительное число «Томагавков», это бы имело последствия для дальнейших возможностей по сдерживанию России», резюмировал Бронк.

Впрочем, надлежащим образом проверить системы друг против друга можно будет только на практике, что, весьма вероятно, произойдет в Сирии, заметила газета.

Напомним, во время прошлогоднего обстрела «Шайрат» американские ракеты были запущены с двух эсминцев ВМС США – «Росс» и «Портер», находящихся в Средиземном море. Базу Шайрат как цель атаки определила американская разведка. При этом американцы предупредили российских военных об ударе, чтобы не допустить столкновения «двух держав» и последующей эскалации конфликта между ними. Пентагон дал предупреждение, даже несмотря на факт, что русские, в свою очередь, могли предупредить своих сирийских союзников, чтобы те отвели технику с «целевых баз», указала газета.