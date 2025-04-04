Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожилая женщина, 1933 года рождения, была эвакуирована из села Гуево в Курской области, передает РИА «Новости». Она прошла шесть километров в сопровождении военнослужащих группировки «Север». Военнослужащий с позывным «Большой» рассказал, что женщине было трудно идти, но она преодолела расстояние благодаря помощи бойцов.

Когда группа эвакуации подошла к одной из точек в нескольких километрах от линии боевых действий, на встречу вышли люди с носилками. Женщину переложили на них и эвакуация заняла несколько часов.

Жительница Гуево Екатерина Ивановна также рассказала, что военная комендатура ВСУ запрещала ей ходить по селу без специального пропуска, который был выдан ей в период оккупации села. Она отметила, что пропуск надо было всегда иметь при себе, иначе нельзя было выходить на улицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области, а также не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.