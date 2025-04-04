  • Новость часа«Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа
    США готовы занять место ушедших из России европейских компаний
    США отключили транслировавший на Россию «Радио Свобода» спутник
    Отец Маска оценил Путина «как мужчина мужчину»
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    Европа не выражала желания к переговорам с Путиным
    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ
    Глава РФПИ назвал сумму убытков компаний США из-за ухода с рынка России
    Подсчитано число пенсионеров в России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    4 апреля 2025, 10:05 • Новости дня

    При эвакуации из села 92-летняя жительница Гуево прошла с бойцами шесть километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожилая женщина из Гуево в Курской области преодолела шесть километров вместе с военнослужащими при эвакуации из приграничного населенного пункта.

    Пожилая женщина, 1933 года рождения, была эвакуирована из села Гуево в Курской области, передает РИА «Новости». Она прошла шесть километров в сопровождении военнослужащих группировки «Север». Военнослужащий с позывным «Большой» рассказал, что женщине было трудно идти, но она преодолела расстояние благодаря помощи бойцов.

    Когда группа эвакуации подошла к одной из точек в нескольких километрах от линии боевых действий, на встречу вышли люди с носилками. Женщину переложили на них и эвакуация заняла несколько часов.

    Жительница Гуево Екатерина Ивановна также рассказала, что военная комендатура ВСУ запрещала ей ходить по селу без специального пропуска, который был выдан ей в период оккупации села. Она отметила, что пропуск надо было всегда иметь при себе, иначе нельзя было выходить на улицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области, а также не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

    3 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    Российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Веселое в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения группировки «Днепр» освободили Лобковое в Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Восток» было анесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Разливом, Ялтой, Отрадным, Вольным Полем ДНР и Январским Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 125 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны около Миропольского, Проходов и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Каменки, Кондрашовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новомихайловки, Редкодуба и Нового ДНР.

    ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, два танка, бронемашину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-миллиметровую гаубицу М198. Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Северска, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Курдюмовки, Константиновки и Плещеевки ДНР.

    Противник при этом потерял до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада боеприпасов.

    А подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» у Димитрова, Красноармейска, Котлино, Ленина, Удачного, Преображенки и Алексеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и французский VAB. Уничтожены два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР.

    1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 22:01 • Новости дня
    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении Ан-225 «Мрия» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в феврале 2022 года на аэродроме Гостомель под Киевом в результате обстрела украинскими военными, заявил экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй.

    Куприй заявил, что самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в результате обстрела аэродрома Гостомель под Киевом Вооруженными силами Украины в феврале 2022 года, передает ТАСС.

    По его словам, имеются видеодоказательства, на которых видно, как ракеты из системы «Град» летят в сторону аэропорта, и что удары наносили украинские самолеты. Он также добавил, что уголовное дело по этому инциденту сфальсифицировано, и задал вопрос о незащищенности аэропорта.

    Экс-депутат подчеркнул, что руководство концерна «Антонов» получило письмо от главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева, в котором тот отрицал наличие угрозы для авиапарка и фактически запретил перемещение самолетов, включая «Мрию», из аэропорта.

    Куприй выразил сомнение относительно действий Гусева, который сейчас обладает дипломатическим иммунитетом в Баку, и подчеркнул необходимость выяснения причин, по которым решение об эвакуации не было принято.

    Ан-225 «Мрия» был крупнейшим грузоподъемным самолетом в мире, его грузоподъемность достигала 250 тонн. Он был разработан в ОКБ имени Антонова и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах для перевозки компонентов ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран». После распада СССР самолет был адаптирован для коммерческих перевозок, а второй экземпляр так и не был завершен.

    Ранее российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ.

    Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета.

    Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

    Коментарии (6)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 12:09 • Новости дня
    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов

    Представитель МИД Захарова сообщила о планах на Одессу и Львов

    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом, что вызывает ассоциации с интервенцией времен Гражданской войны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что некоторые европейские страны планируют разместить на Украине «гарантийные силы» с целью контроля над Одессой и Львовом, передает ТАСС.

    Она сравнила эти планы с интервенцией стран Антанты в ходе Гражданской войны в России в 1917-1922 годах.

    По ее словам, среди задач таких «гарантийных сил» – сдерживание потенциальной агрессии со стороны России. Захарова уверена, что исторический опыт позволяет России противостоять таким действиям.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине, но не на линии фронта.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову, отметив историческую значимость города.

    Газета ВЗГЛЯД писала об интересе Британии к Одессе и Очакову.

    Коментарии (12)
    3 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским военным, блокированным в районе Гуево в Курской области, запрещено сдаваться в плен, несмотря на тяжелые условия и нехватку медикаментов, связи и провианта, сообщили в антифашистском подполье.

    Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.

    Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

    Коментарии (13)
    3 апреля 2025, 18:15 • Новости дня
    Названо жалование напавших на Курскую область наемников ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранные наемники из ВСУ, участвовавшие в атаках на Курскую область, получали минимум 30 тыс. долларов, пишут СМИ.

    Расследование уголовного дела против грузинского боевика Ратти Бурдули обнародовало данные о выплатах иностранным наемникам Вооруженных сил Украины, передает Ura.Ru со ссылкой на Mash. Согласно материалам дела, Бурдули получал минимум 30 тыс. долларов за участие в нападениях на Курскую область.

    Бурдули, известный под позывными Викинг, Один и Одиныч, до прихода в ВСУ работал охранником в Афганистане. После переезда на Украину он присоединился к украинским вооруженным силам и участвовал в боевых действиях под Лисичанском. Там он получил многочисленные ранения, но после восстановления продолжил служить.

    В материалах дела также указано, что французские легионеры, также участвовавшие в подобных атаках, получали значительно большие суммы.

    Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно признал Бурдули виновным в нападении на российских военных и обстреле жилых домов в Курской области.

    В январе Верховный суд ДНР осудил гражданина Грузии Автандила Каджая по делу об участии в боевых действиях на стороне украинской армии с марта по июль 2022 года.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    На рынке в Киеве произошел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве на рынке «Юность» произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.

    Столичная администрация подтвердила информацию о взрыве, уточнив, что один человек погиб, а другой был ранен и доставлен в больницу, сообщает ТАСС.

    Администрация также отметила, что на месте происшествия сейчас работают все необходимые экстренные службы. Причины взрыва пока не установлены, но рассматривается версия о возможном взрыве газового баллона.

    Позже еще один взрыв произошел в Днепровском районе Киева, когда мужчина поднял неустановленный предмет, в результате чего пострадал и был госпитализирован.

    В понедельник в Харькове прозвучал взрыв.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 12:44 • Новости дня
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о якобы военных преступлениях России на Украине являются «бредом больного», в то время как Запад и Киев планируют «очередной спектакль» в годовщину событий в Буче, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о якобы многочисленных военных преступлениях России на Украине «бредом больного», передает ТАСС.

    Она отметила, что эти заявления представляют собой «вредоносную пропагандистскую канонаду».

    Кроме того, Захарова обвинила Запад и киевский режим в подготовке «очередного спектакля» в годовщину событий в Буче. Она заявила, что это делается для снабжения «зомбоинформацией» украинских граждан и граждан Европейского союза, чьи страны продолжают выделять миллиарды на поддержку киевского режима.

    Захарова подчеркнула, что цель данных действий – сорвать мирные переговоры и обосновать дополнительные многомиллиардные вливания в украинскую экономику.

    «И тогда он был нужен для того, чтобы сорвать мирные договоренности и переговоры и ввергнуть регион в пучину бойни», – добавила дипломат.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию.

    Лавров также заявил, что Россия не может верить на слово Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.

    Коментарии (3)
    4 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ввели блокаду морских торговых портов Николаевской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    По его словам, с воды блокирован оккупированный ВСУ Херсон, нет хода украинским плавсредствам из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и в Черное море.

    Ранее в Киеве заявили, что соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли.

    Коментарии (2)
    4 апреля 2025, 02:48 • Новости дня
    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ

    Зеленский назвал красной линией на переговорах снижение численности ВСУ

    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уменьшение численности украинской армии является красной линией для киевского режима при достижении мирного соглашения, заявил Владимир Зеленский.

    «Для нас приоритет – сильная наша армия. Поэтому это красные линии», – сказал Зеленский, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Он добавил, что после завершения конфликта необходимо будет увеличить укомплектование ВСУ и провести модернизацию вооруженных сил.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина хочет разместить у себя боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2025, 03:12 • Новости дня
    Доброволец: ВСУ давили броневиками тела мирных жителей в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в одном из поселков приграничной зоны Курской области давили тела погибших мирных жителей бронемашинами, заявил доброволец батальона «Курчатов».

    «ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми. Это женщина рассказала, она была очевидцем», – сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, боевики так пытались запугать местных жителей.

    В Казачьей Локне украинские солдаты расстреляли автомобиль мужчины, собиравшегося вывезти пенсионерку из опасной зоны, это произошло в первые дни вторжения в регион, 7 или 8 августа.

    «Они [ВСУ] действительно животные», – отметил источник.

    Ранее в Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, среди них нашли тело ребенка, преступления совершили отступающие украинские боевики.

    Коментарии (2)
    4 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    «Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

    3 апреля группировка войск «Север» успешно отразила две попытки ВСУ прорваться на территорию России в Краснояружском районе, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    В ходе операций по зачистке местности в районе Демидовки и окружающих лесных массивов была уничтожена значительная часть живой силы противника.

    Попытки ВСУ пересечь государственную границу с территории Сумской области также не увенчались успехом. Штурмовые группы, выдвинувшиеся из приграничного Мирополья, были обнаружены и уничтожены. По остаткам вражеских сил на российской территории нанесено комплексное огневое поражение.

    Командование ВСУ, несмотря на значительные потери, продолжает попытки переброски личного состава на российскую территорию. К настоящему моменту более тысячи солдат ВСУ были отправлены на выполнение задач, которые, по мнению экспертов, имели преимущественно политическую цель.

    На других направлениях, таких как Сумское и Волчанское, также продолжается активная борьба с противником. За последние сутки были уничтожены многочисленные единицы вражеской техники, в том числе танки, БТР и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне группировка войск «Север» уничтожила более 270 украинских военных и значительное количество техники в Белгородской области. На фоне активных боевых действий российские войска взяли в плен двух украинских военных.

    Ранее батальон «Феникс» в момент атаки в Белгородской области с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над территорией России.

    Из них 34 дрона были ликвидированы над Курской областью и тридцать над Орловской.

    При этом 18 беспилотников сбили над Липецкой областью, семь – над Калужской. По четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря, три – над Тамбовской областью и Московским регионом.

    По два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а по одному – над Воронежской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Человек погиб при ударе украинского дрона в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    При атаке дронов два человека получили осколочные ранения, их доставили в районную больницу, один мужчина скончался, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    При сбросах взрывных устройств с дронов в многоквартирном доме повреждены окна и балкон, повреждения получили несколько машин.

    Ранее в Белгородской области на хуторе Масычево и в поселке Степное три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

    Захарова высказала свое мнение о европейских коалициях, якобы предназначенных для урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что эти коалиции напоминают группы в социальных сетях для психически нездоровых людей, и заявила, что они не имеют отношения к миру, а являются подгруппами «партии войны».

    Захарова напомнила о попытках создания «коалиции желающих» для отправки миротворческого контингента на Украину, а также о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции действий за прочный и долговременный мир». Последняя коалиция, по словам Макрона, призвана объединить тех, кто стремится к единству в построении мира через силу.

    Официальный представитель МИД выразила сомнение в намерениях этих коалиций, задавшись вопросом, что будут делать эти коалиции – «коалиция желающих» и «коалиция мира через силу».

    Захарова добавила, что эти названия скорее напоминают группы в социальных сетях для людей с нездоровой психикой и не имеют отношения к миру.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 13:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки
    Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ за сутки совершили четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, оставив без электричества и газа тысячи потребителей, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России сообщило о четырех атаках, совершенных Вооруженными силами Украины в течение суток, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Атаки были направлены на различные энергетические объекты в Луганске, Курске, Белгородской и Запорожской областях, что привело к значительным перебоям в электроснабжении и прекращению подачи газа.

    В Луганске в 00:43 был атакован газораспределительный объект «Сватово», в результате чего произошло возгорание и остановка газоснабжения более 11 тыс. потребителей. В Курской области в 02:11 удар беспилотника по энергообъекту компании «Курскэнерго» оставил без электричества более 1,2 тыс. потребителей.

    В Белгородской области в 12:06 артиллерийский обстрел вывел из строя подстанцию «Максимовка», оставив без электричества более 1,7 тыс. потребителей. Также в Запорожской области в 18:00 атака на подстанцию «Васильевка» прекратила электроснабжение для около 9 тыс. потребителей.

    Эти действия, по словам Министерства обороны России, свидетельствуют о неспособности киевского режима соблюсти возможные договоренности по урегулированию конфликта.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

    Коментарии (5)
    Главное
    ВСУ давили броневиками тела мирных жителей в Курской области
    Херсонский губернатор заявил о блокаде портов Николаевской области
    Трамп назвал приговор Ле Пен «охотой на ведьм»
    Армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа
    Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от ЕС
    Канада заявила об изменении отношений союзников с США из-за Трампа
    Богатейшие люди мира потеряли 208 млрд долларов из-за пошлин США

    В чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа

    США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну. Пошлины от 10% до 50% вводятся против целых 180 стран. Не у дел остались совсем немногие, в том числе Россия. В Белом доме оправдываются, почему это не безумие. Президента США не испугали ни рост цен, ни падение всей торговли, ни другие шоковые последствия. В чем логика Дональда Трампа и какие скрытые мотивы он преследует? Подробности

    Перейти в раздел

    Многополярный мир спас Европу от новой войны

    Интерпол уничтожил план главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и других лоббистов отстранения от власти лидера боснийских сербов Милорада Додика. После тяжелых раздумий, международная полиция не утвердила ордер на розыск и арест президента Республики Сербской, который обратился за поддержкой к России – и получил ее. Подробности

    Перейти в раздел

    Как ФСБ вывели из хаоса 1990-х годов

    Ровно тридцать лет назад, 3 апреля 1995 года, российские органы госбезопасности получили их сегодняшнее название – ФСБ. В каком состоянии тогда находилось наследие бывшего КГБ СССР, какая политическая борьба стояла за этим переименованием – и какие оно имело практические последствия для работы соответствующих структур? Подробности

    Перейти в раздел

    Орбан и Нетаньяху публично обесславили МУС

    Венгрия выходит из Международного уголовного суда (МУС). Об этом было объявлено в ходе визита в страну израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого выдан международный ордер на арест. Юристы говорят, что МУС дискредитирует идею международного правосудия и превратился в инструмент политического давления. Как действия Венгрии отразятся на репутации суда и почему происходящее с МУС важно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............