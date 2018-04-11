Кремль оценил запас прочности российской финансовой системы

Финансовая система России обладает изрядным запасом прочности, наблюдаются эмоциональные проявления и частично спекуляции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Кремле на это реагируют как, еще раз повторяю, на такие эмоциональные проявления, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации. Вы знаете, что волатильность случается, система обладает запасом прочности, изрядным запасом прочности. Поэтому, собственно, давайте дождемся отчета правительства, там как раз про экономическую политику будет идти речь», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он заявил также, что президент Владимир Путин пока не имеет в своем графике встреч с бизнесменами, попаваших под новые санкции США.



«Нет. Пока нет в графике», – ответил Песков на вопрос, будут ли у президента встречи, в частности, с Олегом Дерипаской и Виктором Вексельбергом.



Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.