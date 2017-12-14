Стало известно о планах ВМФ РФ провести ракетные стрельбы у Сирии

ВМФ России собирается провести пуски ракет из акватории Средиземного моря, сообщил источник со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала (NOTAM).

Сообщение опубликовал источник в Twitter (@obretix). Стрельбы запланированы на 11 апреля.

Источник «Интерфакса» сообщает, что Сетевой управляющий операционный центр (NMOC) в Брюсселе предупредил авиаперевозчиков о возможных «в ближайшие 72 часа ракетных ударах по целям в Сирии».

«Европейское агентство авиационной безопасности выпустило оперативное уведомление для района полетной информации Восточное Средиземноморье/Никосия», – приводит РИА «Новости» текст сообщения, опубликованного операционной сетью европейского авиадиспетчера Eurocontrol.

Предупреждение выпущено в связи с «возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям».

NOTAM & navigational warnings in force on Wedenday [sic], 11 April 2018. nothing to see here, just some usual Russian Navy firing exercise pic.twitter.com/X9tYnkj8vl — Samir (@obretix) 10 апреля 2018 г.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о напряженной обстановке в регионе в связи с угрозой удара США по Сирии после появления слухах о «химатаке».