Россия предупредила США о серьезных последствиях возможного удара по Сирии

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире Euronews заявил, что Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если из-за него пострадают россияне.

«Россия предупредила, как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей США о тех серьезных последствиях, которые могут быть в случае, если такие удары будут нанесены, и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», – сказал Чижов, передает ТАСС.

Постпред подчеркнул, что возможный удар США из-за якобы случившейся химатаки в сирийской Думе станет «ответом на то, чего не было».

В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что в случае применения силы против Сирии США ждут самые тяжелые последствия.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Думе. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».