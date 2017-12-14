Войска Британии на Кипре приведены в боевую готовность «для удара по Сирии»

Великобритания привела свои военные силы, базирующиеся на острове Кипр, в состояние повышенной боеготовности якобы для удара по Сирии, сообщают СМИ.

США, Британия и Франция могут нанести удар по Сирии в течение 24 часов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее во вторник СМИ сообщали, что Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по Сирии.

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран и лично российский президент Владимир Путин ответственны за поддержку «животного Асада».