Центробанк назвал главный риск санкций США

Самым главным риском новых санкций США против России сейчас является неясность их юридической интерпретации и непредсказуемость последствий, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

«Самый главный момент текущего дня – что не всем понятно, как все-таки интерпретировать юридически все эти вещи. И какие последствия будут они иметь», – передает его слова РИА «Новости».

Ситуацию с курсом рубля он назвал «адекватной», добавив, что регулятор предпринимать каких-либо мер для снижения волатильности валюты не намерен.

«Мне кажется, надо ждать ясности. Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя», – сказал Швецов.

Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. До 7 мая американским инвесторам приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний. Инвесторы устроили распродажу российских активов, и только за понедельник российские бизнесмены потеряли более 12 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3–11,4% оказались максимальными для российского рынка с марта 2014 года. Также курсы валют впервые за несколько месяцев выросли до 63 рубля за доллар и 78 рублей за евро.