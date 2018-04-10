Путин пообещал значительное увеличение финансирования фундаментальной науки

Выступая на совместном заседании президиума РАН и ученого совета национального исследовательского центра «Курчатовский институт» президент России Владимир Путин призвал в полтора раза повысить финансирование науки.

«Будем стремиться к тому, чтобы объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы увеличился в полтора раза», – цитирует Путина ТАСС.

Также глава российского государства заявил, что зарплаты ученых должны зависеть от результатов их труда, а не от региона или конкретного места работы.

«Люди, добивающиеся результата вне зависимости от того, где они работают, должны получать одинаковые доходы, а не только в крупных центрах. Эти доходы должны получаться одинаково вне зависимости от того, где и в каком регионе страны работает ученый», – подчеркнул Путин.

Ранее президент России во время посещения Курчатовского института, заявил, что его специалисты приняли участие в разработке новых образцов российского стратегического оружия, у которого нет аналогов в мире.