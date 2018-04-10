Путин сообщил об участии Курчатовского института в разработке новейшего оружия

Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» приняли участие в разработке новых образцов российского стратегического оружия, у которого нет аналогов в мире, заявил президент Владимир Путин.

«В их создании приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт, и академические организации», – сказал Путин, выступая на торжественном мероприятии в Курчатовском институте, приуроченном к 75-летию центра.

По словам главы государства, такого оружия сегодня нет ни у одной страны мира, передает РИА «Новости».

Во вторник Путин посетил Курчатовский институт, где проходит совместное заседание президиума Российской академии наук и Ученого совета Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Перед началом встречи с учеными Путин осмотрел экспериментальные станции курчатовского источника синхротронного излучения.

Напомним, 1 марта в рамках послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием, а также продемонстрировал российский ответ на «ракетный вызов» США.