Путин осмотрел новейшие разработки специалистов Курчатовского института

Президент Владимир Путин посетил во вторник Курчатовский институт, где проходит совместное заседание президиума Российской академии наук и Ученого совета Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Перед началом встречи с учеными Путин осмотрел экспериментальные станции курчатовского источника синхротронного излучения.

Первым главе государства показали лазерно-синхротронный комплекс, с его помощью впервые в мире реализуется новый подход к исследованию физических явлений. Например, аппарат способен ускорять электроны так, как это делается как на самых больших ускорителях. Фактически, вместо километровых агрегатов исследования проводятся на комплексе размером со школьную лабораторию, передает ТАСС.

Также президенту показали станцию фоточувствительных рентгеновских методов, рассказали, как современные знания в области физики помогают созданию нанотехнологий для производства различного оборудования. Например, биоразлагаемого эндоваскулярного импланта для медицинских целей – после сращения тканей нет необходимости проводить операцию по его извлечению, такой имплант растворяется в организме сам.

Также президенту рассказали о нержавеющей арматуре – уникальные свойства ей придает нанотехнологическое напыление специального вещества.

Рассказали главе государства и о перспективных установках мега-класса для проведения различных физических исследований, после чего Путин отправился на встречу с учеными.

Путин положительно оценил деятельность «Курчатовского института», отметив его легендарную историю и динамичное развитие. «Необходимо, чтобы такие мощные научные центры были не только в Москве, не только в ведущих регионах столичных, но и по всей стране», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что российские власти в последние годы уделяют пристальное внимание наращиванию научного потенциала, благодаря чему удалось добиться заметных качественных изменений. «Развивали научную инфраструктуру, в том числе и в университетах. Создание сети федеральных университетов позволило укрепить не только образование, но и научное пространство в целом», – отметил глава государства.

Путин отметил, что создание крупных научных центров в России направлено на усиление конкурентоспособности.

«Принято решение о формировании установок класса Megascience в Новосибирске и подмосковном Протвино. На базе ведущих вузов в Калининграде, Поволжье, на юге страны, в Сибири, на Дальнем Востоке будут созданы крупные научные центры», – сказал Путин.

По его словам, такие центры призваны «существенно усилить конкурентоспособность, стать центрами притяжения для лучших зарубежных ученых», для молодых исследователей из России.