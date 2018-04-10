Известного российского хоккеиста уличили в езде по «встречке»

Полиция Красноярского края проводит проверку дорожного конфликта, возможным участником которого является бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Семин, сообщили в региональном УГИБДД.

Ранее в группе «Автохамы Красноярска» соцсети «ВКонтакте» был опубликован снятый на видеорегистратор видеоролик, на котором человек, похожий на Александра Семина, едет по встречной полосе на внедорожнике и упирается во встречную машину. Из автомобиля поочередно выходят два человека и пытаются убедить водителя дать им проехать, а затем садятся в авто и сворачивают на свою полосу.

В ведомстве отметили, что проводят проверку по факту видео в социальных сетях, передает РИА «Новости».

«Устанавливается водитель и владелец транспортного средства, попавший в кадр. В случае доказывания вины водителя ему грозит штраф в 5 тысяч рублей. При повторной фиксации подобного нарушения в течение года инспектором ГИБДД возможно лишение права управления транспортным средством на полгода. В данный момент устанавливаются время, место и обстоятельства инцидента», – отметили в ведомстве.

В клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сокол», за который выступает Семин, ситуацию не комментируют. Сам хоккеист также оказался недоступен для прессы.