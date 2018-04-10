Дворкович заявил о возможности России приспособиться к новым санкциям

Россия найдет способ приспособиться к нынешним санкциям, как адаптировалась в предыдущем санкционном витке, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на Биржевом форуме.

«Мы и в предыдущем цикле, связанном с санкциями, с падением цен на нефть, находили инструменты, подходы, способы стабилизации ситуации, решения данных проблем. Не сомневаюсь, что найдем и сейчас», – сказал Дворкович, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что «рыночные котировки формируются на основе ожиданий. И те санкции против российских частных компаний, причем системообразующих компаний, которые были введены, создали значительную неопределенность для всех инвесторов, для всех тех, кто работает на финансовом рынке». По его словам, «при такой неопределенности совершенно очевидно, что инвесторы ведут себя максимально консервативно. Слишком велика какая-то точечная неопределенность, реакция совершенно непредсказуема».

Дворкович заявил, что правительство будет способствовать сохранению стабильной работы компаний, попавших под санкции США.

«Самое важное сейчас – минимизировать неопределенность (на рынке), обеспечив стабильную работу предприятий (попавших под санкции США), на которых трудятся сотни тысяч людей, если говорить в совокупности о компаниях, подвергшихся санкциям, и контрагентах этих компаний. Именно этим сейчас они занимаются, их юристы, финансисты. Мы при необходимости будем способствовать сохранению стабильной работы соответствующих предприятий, речь идет именно об этом», – сказал он, передает ТАСС.

Дворкович уверен, что правительство сумеет минимизировать влияние внешних факторов на экономику России. «Чувствительность к подобного рода недружественным шагам с какой-либо стороны, конечно, высокая. Тем не менее мы и в предыдущем цикле, связанном с санкциями, связанном с падением цен на нефть, находили способы для стабилизации ситуации и решения данных проблем, и не сомневаюсь, что найдем и сейчас», – сказал он.

Со своей стороны глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что новые санкции являются хорошим тестом для существующей в России макроэкономической конструкции. «Произошедшие события – это хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет. Пока это волатильность. И плавающий валютный курс абсорбирует шоки и изменения баланса спроса и предложения», – сказал он.

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3–11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 63 рубля за доллар и 78 рублей за евро.