Группировку ВМС США в Средиземном море ждет усиление

В течение нескольких дней группировку ВМС США в Средиземном море может пополнить второй ракетный эсминец, сообщили американские военные чиновники.

По данным Wall Street Journal, через несколько дней в Средиземное море прибудет ракетный эсминец ВМС США «Портер», передает РИА «Новости».

Кроме того, как отмечает издание, эсминец ВМС США «Дональд Кук» уже находится на востоке Средиземного моря, «откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с ситуацией в Сирии. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

Россия предупредила США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии.