Лондон впервые в истории обошел Нью-Йорк по числу убийств

Британская столица по итогам последних двух месяцев впервые в современной истории опередила американский Нью-Йорк по числу убийств.

В Лондоне отмечается резкий рост числа убийств, сообщает Independent.

Так, в феврале в Лондоне совершено 15 убийств, в мегаполисе на берегах Гудзона – 14. В марте город на Темзе также опередил по этому показателю крупнейший город США: 22 убийства против 21.

Последним из совершенных в Лондоне наиболее тяжких преступлений стало убийство в субботу 36-летней женщины. Она стала 30-й по счету жертвой в этом году, которая скончалась от ножевых ранений.

Лондон и Нью-Йорк соразмерны по численности населения, если считать его в пределах административных границ городов (8,8 и 8,6 млн). При этом Лондон традиционно считается куда более безопасным городом. Отметим также, что в британской столице в последнее время часто случаются теракты.