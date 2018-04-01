В Бахрейне нашли самое крупное за 86 лет месторождение нефти

В Бахрейне найдено месторождение легкой сланцевой нефти, которое в несколько раз больше действующего месторождения; оно также крупнейшее обнаруженное в Бахрейне с 1932 года.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Отметим, что Бахрейн не входит в ОПЕК, однако тоже является участником соглашения о сокращении добычи черного золота.