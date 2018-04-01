Строительный кран рухнул в центре Казани

Управляемый с земли строительный кран упал на стройплощадке в центре Казани утром воскресенья, 1 апреля, сообщили в главном управлении МЧС по Татарстану.

В ведомстве сообщили РИА «Новости», что сообщение о падении строительного крана по улице Тукая, 31 в Казани поступило в 08.45 мск.

В результате происшествия никто не пострадал, здания не повреждены.

В спасательном ведомстве сообщили, что стрела крана упала в считанных сантиметрах от стены стоящего рядом здания.

Уточняется, что с помощью крана КБ-325 высокой 20 метров и стрелой 35 метров велось строительство административного здания комбината бытового обслуживания. Техника управлялась с земли с помощью пульта управления.

Уборкой рухнувшего крана займется строительная компания генподрядчика. По предварительной оценке, причиной происшествия стало нарушение баланса башенного крана при опускании груза.

В январе один человек погиб, еще один пострадал в результате падения башенного крана на двухэтажный жилой дом в Кирове.