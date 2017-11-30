Башенный кран упал на жилой дом в Кирове

Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения башенного крана на двухэтажный жилой дом в Кирове, сообщил источник в экстренных службах региона.

«На улице Мопра на дом 110 упал башенный кран. Крановщик погиб, другой рабочий госпитализирован», – передает РИА «Новости» слова источника.

По его словам, упавший кран придавил автомобиль. В данный момент выясняются обстоятельства инцидента.

«Мы организовали проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности и градостроительного законодательства по факту падения башенного крана на перекрестке улиц МОПРа и Октябрьского проспекта города Кирова», – передает ТАСС слова помощникаа прокурора Кировской области по взаимодействию со средствами массовой информации Дениса Сухомлина.

Как уточнили в прокуратуре, кран находился на стройплощадке, где идет строительство многоэтажного дома, он упал на стоящий рядом жилой двухэтажный дом.

Напомним, ранее при падении башенного крана в Химках погибли два человека.