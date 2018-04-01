Выдворенные из США дипломаты прибыли в Россию

В аэропорту Внуково-2 в Москве приземлился первый самолет из Вашингтона с высланными из США российскими дипломатами.

На борту Ил-96 находились 46 сотрудников российского посольства в Вашингтоне вместе с членами их семей, передает ТАСС.

За дипломатами было отправлено два самолета Ил-96 спецотряда «Россия». Второй борт с российскими дипломатами прилетит позже в воскресенье.

В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, улетели из США 171 человек. Второй самолет на обратном пути залетит в Нью-Йорк, откуда заберет 14 семей.

В субботу все выдворяемые дипломаты и их семьи благополучно покинули территорию посольства в Вашингтоне.