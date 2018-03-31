Все высылаемые из США российские дипломаты покинули посольство в Вашингтоне

Все выдворяемые из США российские дипломаты и их семьи благополучно покинули территорию посольства в Вашингтоне и вскоре вылетят в Москву спецбортом.

Никаких происшествий или провокаций перед отбытием двух автобусов с территории диппредставительства не было, передает ТАСС.

Ранее в субботу первая группа российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, покинула посольство России и выехала в аэропорт Вашингтона.

Вместе с тем, посол России Анатолий Антонов заявил, что спецслужбы США в последнее время резко активизировали попытки вербовки российских дипломатов, особенно вынужденных покинуть американскую территорию по решению Вашингтона.