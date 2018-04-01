Австралийцев предупредили об «антизападных настроениях» в России

МИД Австралии выступил с предостережением к своим гражданам, которые собираются в Россию или уже находятся там, заявив о возможных проявлениях «антизападных настроений» в этой стране.

«С учетом повышенной политической напряженности вам следует учитывать возможность антизападных настроений или выпадов», – приводит RT заявление МИД Австралии.

Австралийцев призвали сохранять в России бдительность, избегать протестов, демонстраций и публичных политических комментариев.

В то же время МИД Австралии признал, что сейчас «неизвестно о каких-либо возросших трудностях для путешествующих в России австралийцев».

Австралия ранее выслала двух российских дипломатов из-за дела Скрипаля.