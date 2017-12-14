«Аэрофлот» выразил недоумение досмотром самолета в Лондоне

Действия британской полиции по досмотру российского самолета в аэропорту Хитроу не соответствуют мировой практике, заявили в компании «Аэрофлот», которой принадлежит досмотренное судно.

Там сообщили, что досмотр закончен, вылет самолета намечен на 21.30 мск, передает РИА «Новости».

«Аэрофлот» выражает недоумение, что не было предоставлено никаких оснований для этого, не объявлена ни цель, ни причина досмотра. В момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет. Остался лишь командир воздушного суда, который был изолирован в кабине пилотов. Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров», – заявил представитель компании, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево.

МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля.

Скотланд-Ярд заявил, что его сотрудники не проводили обыск на борту российского самолета.