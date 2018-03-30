Для российского спецназа придумали новый паек

Новый продовольственный паек повышенной калорийности и энергоемкости для спецназа России находится в разработке, сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Новый продпаек для сил специальных операций сейчас только разрабатывается, ему предстоит пройти необходимые испытания», – передает РИА «Новости» слова Булгакова, находящегося с рабочей поездкой в войсках Центрального военного округа.

Он отметил, что в новом пайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью.

«Новому продпайку предстоит пройти испытания, потом его будет отрабатывать медицина», – передает ТАСС слова Булгакова.