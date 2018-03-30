Режим ЧС снят в Кемеровской области

Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожара в ТРК «Зимняя вишня», снят в Кемеровской области, сообщил глава МЧС Владимир Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня», – передает ТАСС слова Пучкова, отметившего, что на данный момент приоритет работы – выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета и оказание адресной помощи.

Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены, пожарные вернулись в пункты постоянной дислокации.

«Здание торгового центра мы передали администрации города Кемерово, я попрошу обеспечить его круглосуточную охрану», – сказал Пучков.

Он отметил, что первый этап обследования ТРК при помощи мобильно-диагностического комплекса «Струна» завершен.

«Понятно, что здание подлежит сносу, но я попрошу еще раз дополнительно провести проверку с составлением необходимых актов и других документов», – сказал Пучков.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет.

28 марта в России был объявлен общенациональный траур.