Рубль в пятницу снизился к доллару и евро

Рубль в начале дня снижался на 1 копейку к доллару и на 8 копеек к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 мск пятницы рос на 0,01 рубля и составил до 57,27 рубля, курс евро вырос на 0,08 рубля и составил 70,55 рубля, передает РИА «Новости».

