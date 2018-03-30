Киев разрешил доставить продукты экипажу задержанного крымского сейнера

Украинские власти дали разрешение доставить продукты питания на борт рыболовецкого сейнера «Норд», задержанного пограничниками в Азовском море.

«Доставка продуктов на борт (сейнера) будет организована сегодня ночью. Представители Госпогранслужбы Украины разрешили доставку. У экипажа продуктов оставалось менее чем на сутки, люди практически голодали», – сообщил представитель владельца судна, передает ТАСС.

Он также сообщил, что адвокатам, нанятым владельцами, дали возможность подняться на борт сейнера. «Обстановка улучшается. Адвокаты сегодня вечером смогли подняться на борт судна. Заключили с членами экипажа договоры на оказание юридических услуг», – добавил представитель владельца сейнера.

В воскресенье в Азовском море украинские пограничники задержали судно «Норд» с 10 моряками на борту, доставив затем корабль в Бердянск. Арест произошел в 15 милях от Обиточной косы, которая относится к Запорожской области Украины. Украинская сторона квалифицирует действия команды корабля как «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее».

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о требовании Москвы к Киеву немедленно освободить членов экипажа рыболовного судна «Норд».