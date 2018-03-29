Навальный назвал траур по жертвам пожара в Кемерово идиотским

Очередной выпуск своей программы «Навальный Live» блогер Алексей Навальный посвятил трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», назвав траур по жертвам трагедии «идиотским».

«... Поэтому сейчас не снят губернатор Тулеев – из-за этого же идиотского траура», – заявил Навальный в эфире своего канала на YouTube.

Внимание на это обратили пользователи соцсетей.

При этом блогер по-своему решил выразить соболезнования родственникам жертв пожара, написав на стакане с кофе «Кемерово, мы с тобой».

Напомним, после трагедии в социальных сетях и анонимных Telegram-каналах и WhatsApp-чатах несколько дней подряд распространялись сообщения о «сотнях погибших», которыми якобы заполнены медучреждения Кемерово, где произошел пожар в ТЦ. СМИ составили список популярных блогеров, сеявших панику и использовавших трагедию для увеличения числа своих подписчиков.

Кроме того, Ксения Собчак раскритиковала эфир телеканала «Дождь» за попытку политизировать траурный митинг на Пушкинской площади. Журналисты обсуждали, кто «оседлает этот протест» – Собчак или Навальный.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек. В четверг стало известно, что трое из 67 пропавших без вести нашлись.

Напомним, 28 марта в России был объявлен общенациональный траур.

В среду акции памяти по погибшим в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово рошли в большинстве регионов страны. К стихийно созданным мемориалам россияне массово несли игрушки, цветы и свечи.