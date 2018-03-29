В Волоколамском районе пообещали ввести режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации в скором времени введут в Волоколамском районе Московской области, пока в районе действует режим повышенной готовности, сообщил и.о. главы района Андрей Вихарев.

«Было принято решение… о поэтапном вводе процедуры ЧС. Что мы сделали – ввели процедуру повышенной готовности», – сказал Вихарев, передает РИА «Новости».

Как отметил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков, к приему пациентов готовы все медицинские службы. «Система здравоохранения в режиме готовности: у нас открыты в приемных покоях все пункты приема (пациентов)… система обращаемости выстроена так, как необходимо в данной ситуации», – сказал министр.

Вместе с тем Telegram-канал 360 со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Московской области Сергея Полетыкина сообщает, то предпосылок для введения режима ЧС в Волоколамске нет.

«Во-первых, режим повышенной готовности – это организация мониторинга окружающей среды, который сейчас проводится. Во-вторых, это вопросы, связанные с проведением информирования населения по тем замерам, которые проводятся. Это тоже делается. Вопросы, связанные с планом действий в случае возникновения ЧС, а также связанные с ходом экстренной эвакуации, сейчас действительно уточняются. Сейчас могу еще раз повторить, что каких-то предпосылок для введения режима ЧС нет», – заявил он.

Тем временем стало известно, что 790 жителей Волоколамского района обратились за путевками в дома отдыха. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360». Он пообещал, что выдача путевок продолжится, область найдет средства на эти цели. Первые 11 детей уже отправились на отдых 28 марта.

По словам министра соцразвития региона Ирины Фаевской, выбраны лучшие оздоровительные центры, расположенные в экологически чистых районах. Для детей на время восстановительного периода будут организованы школьные занятия, чтобы не пропускать учебную программу.

Ранее в четверг Воробьев рассказал, что закрытие свыше 20 полигонов в Подмосковье помогло предотвратить региональную экологическую катастрофу.

Также власти рассказали о предстоящей дегазации полигона «Ядрово». В ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона «Ядрово», где в настоящее время строят систему сбора биогаза, а затем будет установлен факел для его сжигания.

Режим ЧС уже ввели на территории «Ядрово» из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона.